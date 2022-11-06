У результаті нічного обстрілу Запоріжжя загинула людина

Унаслідок нічного удару по житловому кварталу у Запоріжжі загинула одна людина, повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Ворожі обстріли зруйнували будівлю цивільної інфраструктури і, за попередніми даними, на превеликий жаль, забрали життя однієї людини. Щирі співчуття рідним і близьким. Також від вибухової хвилі у прилеглих будинках вилетіли шибки та пошкоджені дахи", - написав Куртєв у телеграм-каналі в неділю вранці.

Як повідомлялося, у ніч на неділю російські окупанти обстріляли житловий квартал у Запоріжжі.