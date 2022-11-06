Американський вантажний космічний корабель Cygnus стартує до МКС

Вантажний космічний корабель Cygnus американської компанії Northrop Grumman у неділю стартує до Міжнародної космічної станції (МКС), повідомляє Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Запуск планується здійснити за допомогою ракети-носія Antares о 05:50 за часом Східного узбережжя США (12:50 за київським часом) з космодрому NASA Воллопс, розташованому на однойменному острові поблизу атлантичного узбережжя американського штату Вірджинія.

Стикування корабля Cygnus з МКС заплановано 8 листопада.

Воно буде здійснене шляхом захоплення дистанційною рукою-маніпулятором МКС Canadarm-2, що зблизився зі станцією "вантажівки", і подальшим приєднанням його до американського модуля Unity.

Запуск здійснюється в рамках комерційного контракту NASA з корпорацією Northrop Grumman, якій належить ракета-носій та автоматичний вантажний космічний корабель. Cygnus має доставити на МКС близько 3,7 тонни вантажу, зокрема продовольство, а також обладнання та матеріали для проведення десятків наукових досліджень.

Це вже 18-й політ космічної "вантажівки" корпорації Northrop Grumman до МКС. Був також один невдалий запуск у 2014 році, коли корабель не долетів до станції через аварію ракети-носія Antares. Перший успішний запуск Cygnus відбувся 18 вересня 2013 року.