Події

07:05 06.11.2022

За минулу добу окупанти завдали чотири ракетні удари

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За минулу добу окупанти завдали чотири ракетні удари

Минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетні та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці в неділю вранці.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миколаївка і Сеньківка Чернігівської області та Студенок на Сумщині;

на слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бологівка, Бударки, Зибине, Красне, Одноробівка, Охрімівка, Стариця, Стрілеча та Уди Харківської області;

на куп’янському та лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Вишневе, Котлярівка Харківської області, Невське на Луганщині та Лиман і Торське Донецької області;

на бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області;

на авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське Донецької області;

на новопавлівському напрямку – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка та Пречистівка на Донеччині;

на запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Залізничного, Ольгівського, Щербаків та Юр’ївки Запорізької області.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 25 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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