Події

20:19 05.11.2022

Понад 20 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях постраждали за добу від ворожих ударів

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Понад 20 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях постраждали за добу від ворожих ударів

Через ворожі удари постраждали понад 20 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом доби ворог завдав 4 ракетні та 5 авіаційних ударів, обстріляв понад 20 разів із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бударки, Глибоке, Золочів, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області;

на куп’янському та лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка і Табаївка Харківської області; Макіївка, Невське і Площанка на Луганщині та Торське і Ямполівка Донецької області;

на бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області;

на авдіївському напрямку – з танків та усього спектра артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Кам’янка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;

на новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області;

на запорізькому напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Успенівка та Щербаки Запорізької області.

На південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них - Білогірка, Давидів Брід і Правдине Херсонської області та Зоря, Мирне і Широке на Миколаївщині.

Унаслідок дій ЗСУ у Херсонській області було вражено район зосередження окупантів у населеному пункті Раденськ. Втрати ворога уточнюються.

Протягом поточної доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 1 БПЛА "Мерлін". За уточненою інформацією, за попередню добу було знищено 2 вертольоти Ка-52 "Алігатор".

За добу підрозділи українських ракетних військ та артилерії вразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та боєприпасів противника.

За інформацією Генштабу, збройні сили Білорусі продовжили підготовку бойової підготовки підрозділів до 14 листопада.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. За наявною інформацією, продовжено перевірку бойової готовності підрозділів збройних сил республіки білорусь до 14 листопада поточного року. Зберігається загроза завдання авіаційних ударів, включно з використанням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь.", - сказано у зведенні, опублікованому на Фейсбук у суботу ввечері.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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