Окупанти вночі завдали ракетного удару по Дружківці, обстріляли Бахмут і Лиман

Ворог вночі завдав ракетного удару по Дружківці, у Бахмуті пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок, також під артобстріл потрапив Лиман, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці - влучили в зелену зону, обійшлося без жертв і руйнувань. На Донецькому напрямку без постраждалих, але є руйнування: у Курахівці пошкоджено приватний будинок, у Георгіївці Мар'їнської громади загорілася церква. На Горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут: одна людина загинула, пошкоджено адмінбудівлю та приватний будинок", - написав він у Facebook.

Також ворог обстріляв околиці Торецької та Світлодарської громад, без жертв.

На Лисичанському напрямку вночі під артобстріл потрапив Лиман. Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань встановлюється.