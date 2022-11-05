Події

07:30 05.11.2022

Минулої доби авіація ЗС України завдала 11 ударів по противнику

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Минулої доби авіація ЗС України завдала 11 ударів по противнику

Минулої доби українська авіація завдала 11 ударів по скупченню особового ворожого складу, озброєння та техніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА типу "Орлан-10", 11 дронів "Shahed-136" та 2 крилаті ракети "Калібр", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці в суботу вранці.

Також, за уточненою інформацією, 3 листопада в результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області, було знищено буксир. Ще два плавзасоби отримали пошкодження та потребують ремонту. Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка. Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється.

4 листопада було знищено 6 паливозаправників противника в районі населеного пункту Нововасилівка Миколаївської області

За наявною інформацією, 3 листопада до Мелітополя прибули близько 80 поранених окупантів. У медичних підрозділах ворога не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Наявний медперсонал не здатний надати якісну медичну допомогу.

У Херсоні окупанти намагаються виявити місцевих жителів, які відмовилися евакуюватися на тимчасово окуповані РФ території. Наголошується, що противник продовжує грабувати місто, знищувати інфраструктуру.

За добу підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони вразили 2 пункти управління противника, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, склад боєприпасів та 4 інші важливі військові об'єкти.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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