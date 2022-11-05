Події

07:24 05.11.2022

Минулої доби від ударів окупантів постраждали понад 20 населених пунктів

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Минулої доби від ударів окупантів постраждали понад 20 населених пунктів

Минулої доби окупанти завдали ударів у районах близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"За минулу добу противник завдав 6 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні, опублікованому в суботу вранці.

Зазначається, що зберігається загроза завдання нових ударів, застосування ударних БПЛА, включно і з території Білорусі.

На волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Також відомо, що на території республіки білорусь проводиться доукомплектування підрозділів збройних сил російської федерації за рахунок відмобілізованих, що прибувають з території росії. Заходи з бойової підготовки та злагодження зазначених підрозділів триватимуть близько двох–трьох тижнів.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Хрінівка, Лісківщина, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка, Чернігівської області, а також Катеринівка, Новомиколаївка і Запсілля на Сумщині;

на слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Золочів, Глибоке, Стариця та Огірцеве;

на куп’янському та лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Новоєгорівка, Макіївка та Невське;

на бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Зеленопілля та Озарянівка;

на авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

на новопавлівському напрямку – з мінометів та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Водяне, Богоявленка, Вугледар, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Времівка та Велика Новосілка;

на запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новосілка, Ольгівське, Гуляйполе, Щербаки та Малі Щербаки.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню реактивної та ствольної артилерії російських загарбників постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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