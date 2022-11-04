В окупантів у Запорізькій області відзначається низький рівень морально-психологічного стану – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про зниження рівня морально-психологічного стану російських окупантів, які перебувають у Запорізькій області.

"Відзначається низький рівень морально-психологічного стану особового складу ворожих підрозділів, що знаходяться у Запорізькій області. Це наслідки незадовільних умов утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення військового керівництва до підлеглих", - наголошується у фейсбуці.

Зазначається, що противник продовжує спроби утримати тимчасово захоплені території та зосереджує зусилля на стримуванні дій українських військ на окремих напрямках. Водночас окупанти роблять наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках.

Ворог обстрілює підрозділи сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках і веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Так, протягом доби російські окупанти завдали трьох ракетних та п'яти авіаційних ударів, здійснили два обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БПЛА, такі дії можливі й із території Білорусі.

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріл. На сіверському напрямку вів вогонь із мінометів у районі Тимоновичів Чернігівської області, на слобожанському напрямку – із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські Хутори, Глибоке, Дворічна, Зелене, Гатище та Чугунівка. На куп'янському та лиманському напрямках ворог застосовував артилерію різних типів у районах населених пунктів Новоєгорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Ведмеже та Білогорівка. На бахмутському напрямку противник вів вогонь із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Білогорівки, Бахмута, Андріївки, Кліщіївки та Іванграда.

На авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка, на новопавлівському напрямку – з різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка.

На запорізькому напрямку вівся вогонь із мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах Полтавки, Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Дорожнянки, Новоандріївки та Ольгівського.

На південнобузькому напрямку під обстрілами виявились райони населених пунктів, що межують із лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню російської реактивної та ствольної артилерії постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь.

Українські підрозділи продовжують успішно завдавати ударів по окупантах. Так, було підтверджено інформацію про втрати противника внаслідок удару по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області. За наявною інформацією, 18 російських загарбників знищено та двох поранено.

У середу, 2 листопада, в районі міста Енергодар Запорізької області також було знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а близько 20 військовослужбовців противника дістали поранень різного ступеня тяжкості.

3 листопада в місті Мелітополі було завдано удару по пункту управління противника, розташованому в будівлі промислової зони. Як результат, майже 50 загарбників поранено та знищено до десяти одиниць військової техніки. Крім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував у ангарах.

За наявною інформацією, у населеному пункті Кам'янці Запорізької області противник перемістив особовий склад своїх підрозділів, звернув блокпости та комендатуру.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогові чотири удари. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два БПЛА Shahed-136.

Воїни ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу вразили пункт управління ворога, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і низку інших важливих військових об'єктів противника.