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12:59 04.11.2022

Міністр юстиції Німеччини прибув до Києва

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Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн прибув із візитом до Києва, повідомило федеральне міністерство юстиції Німеччини.

"Ми твердо стоїмо на боці України. Федеральний міністр юстиції Марко Бушманн виїхав минулої ночі, щоб відвідати країну. Ясно одне: ми надаємо фінансову, військову та гуманітарну підтримку - і продовжуватимемо це робити. Ми не відмовимося від свободи та справедливості!" - йдеться у повідомленні міністерства у твіттері у п'ятницю.

Як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України, глава відомства Денис Малюська вже провів зустріч із Бушманном. Сторони обговорили розвиток міжнародно-правової співпраці, а також напрацювання спільних рішень щодо створення спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів, скоєних РФ в Україні, та відшкодування збитків, завданих агресією РФ. Глави відомств також обговорили питання підтримки України на шляху до її членства у ЄС.

За результатами зустрічі міністри юстиції України та ФРН підписали робочу програму співпраці до 2024 року та спільну заяву про правову співпрацю між відомствами.

 

Теги: #візит #німеччина #міністр_юстиції

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