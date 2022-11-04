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06:25 04.11.2022

Російські окупанти обстріляли орендований китайською корпорацією термінал із соняшниковою олією в Миколаївському морпорту

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Російські окупанти обстріляли орендований китайською корпорацією термінал із соняшниковою олією в Миколаївському морпорту

Російські окупанти обстріляли орендований китайською корпорацією термінал із соняшниковою олією, розташований у Миколаївському морському порту, повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тонн соняшникової олії на суму $26 млн. Інший термінал, яким володіє Китай, перебуває під загрозою обстрілів", - ідеться в повідомленні.

Він наголосив, що українські дипломати постійно звертають увагу міжнародної спільноти на цілеспрямоване знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як "частину стратегії Кремля з підриву глобальної продовольчої безпеки".

"Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України. Закликаємо китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити майно, зокрема, і китайських підприємств", - підсумував Ніколенко.

 

 

Теги: #миколаївщина #термінал #обстріл

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