Близько 4,5 млн споживачів України відключені в четвер увечері від електроенергії

Станом на сьогоднішній вечір тимчасово відключені від електроенергії за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 млн споживачів України, сказав у відеозверненні в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Зокрема, в Києві та десяти областях – на Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, в Запорізькій області, на Сумщині, Кіровоградщині, Харківщині, Чернігівщині, Хмельниччині, Черкащині", - сказав він.

"Витерпіти російський енерготерор, пройти й таке випробування - це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що Росія вдалася до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога", - сказав Зеленський.

"Вони не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються ось так зламати наших людей, принизити Україну, вдарити по духу нашого народу, по спротиву. Вірю, що цього Росії не вдасться", - сказав також він.