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18:32 03.11.2022

У школах дозволено вести класний журнал в електронній формі без необхідності дублювати його на папері

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У школах дозволено вести класний журнал в електронній формі без необхідності дублювати його на папері

У школах України дозволено вести класний журнал в електронній формі без необхідності дублювати його в паперовій формі, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"У школах класний журнал вестиметься в електронній формі без потреби дублювання його на папері. Заклад може обирати будь-яку електронну освітню інформаційну систему, яка надає послугу з ведення електронного класного журналу або скористається безкоштовним державним сервісом eJournal на базі програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Крім того, з'явилася можливість вести в електронній формі документи, що можуть створюватися у процесі діяльності навчального закладу, зокрема обов'язкові (крім тих документів, які потребують зберігання понад 70 років).

Зокрема, дозволено вести в електронній формі такі документи:

  • класний журнал для I-IV класів;
  • класний журнал для V-XI (XII) класів;
  • журнал обліку пропущених і замінених уроків;
  • журнали здобувачів середньої освіти за індивідуальною формою;
  • журнал факультативних та гурткових занять;
  • журнал реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
  • особові справи здобувачів освіти;
  • алфавітну книгу здобувачів освіти;
  • особову справу педагогічного працівника;
  • журнал реєстрації наказів руху здобувачів освіти;
  • накази керівника з кадрових питань особового складу тимчасового зберігання (про відрядження, стягнення, надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв'язку з навчанням);
  • річний план роботи навчального закладу;
  • розклад навчальних занять;
  • свідоцтва досягнень здобувачів освіти.

У Міносвіти зазначають, що електронне діловодство є вагомим кроком зі спрощення та автоматизації управлінських та освітніх процесів у закладах загальної середньої освіти.

Теги: #школа #журнал

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