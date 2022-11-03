У школах дозволено вести класний журнал в електронній формі без необхідності дублювати його на папері
У школах України дозволено вести класний журнал в електронній формі без необхідності дублювати його в паперовій формі, повідомляє Міністерство освіти і науки.
"У школах класний журнал вестиметься в електронній формі без потреби дублювання його на папері. Заклад може обирати будь-яку електронну освітню інформаційну систему, яка надає послугу з ведення електронного класного журналу або скористається безкоштовним державним сервісом eJournal на базі програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.
Крім того, з'явилася можливість вести в електронній формі документи, що можуть створюватися у процесі діяльності навчального закладу, зокрема обов'язкові (крім тих документів, які потребують зберігання понад 70 років).
Зокрема, дозволено вести в електронній формі такі документи:
- класний журнал для I-IV класів;
- класний журнал для V-XI (XII) класів;
- журнал обліку пропущених і замінених уроків;
- журнали здобувачів середньої освіти за індивідуальною формою;
- журнал факультативних та гурткових занять;
- журнал реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
- особові справи здобувачів освіти;
- алфавітну книгу здобувачів освіти;
- особову справу педагогічного працівника;
- журнал реєстрації наказів руху здобувачів освіти;
- накази керівника з кадрових питань особового складу тимчасового зберігання (про відрядження, стягнення, надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв'язку з навчанням);
- річний план роботи навчального закладу;
- розклад навчальних занять;
- свідоцтва досягнень здобувачів освіти.
У Міносвіти зазначають, що електронне діловодство є вагомим кроком зі спрощення та автоматизації управлінських та освітніх процесів у закладах загальної середньої освіти.