Події

19:12 01.11.2022

Окупанти за добу завдали 4 ракетні та 26 авіаударів по території України, здійснили понад 27 обстрілів із РСЗВ

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Окупанти за добу завдали 4 ракетні та 26 авіаударів по території України, здійснили понад 27 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти за поточну добу завдали 4 ракетних та 26 авіаційних ударів по території України, а також здійснили понад 27 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що загарбники також продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

"Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив понад 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 20 населених пунктів. Серед них - Микільське Запорізької області, Полтава, Краматорськ, Нікополь та Миколаїв", - наголосили у Генштабі.

Там повідомляють, що на волинському та поліському напрямках оперативна ситуація залишається без істотних змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України. Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних безпілотних літальних апаратів, зокрема і з території республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка і Гай Чернігівської області, а також Олександрівка і Вовківка Сумської області;

на слобожанському напрямку – з артилерії різного типу, в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Козача Лопань, Красне, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне та Чугунівка;

на куп’янському та лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове, Греківка, Невське, Осинове, Терни, а також Торське;

на бахмутському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Зеленопілля, Берестове, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Соледар, Спірне, Білогорівка, Опитне та Яковлівка;

на авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковіївка, Красногорівка, Первомайське та Невельське;

на новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Времівка та Нескучне;

на запорізькому напрямку – з усього спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Від обстрілів з реактивних систем залпового вогню противника постраждало місто Нікополь.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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