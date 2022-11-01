Українські вчителі отримали 30 тис. ноутбуків від Google та ЮНЕСКО - Мінцифри

Google та ЮНЕСКО передали Україні 30 тис. ноутбуків Chromebook у рамках продовження ініціативи "Ноутбук кожному вчителю", повідомило Міністерство цифрової трансформації України у вівторок.

"Щоб учителі могли й надалі проводити уроки, їх необхідно забезпечити комп'ютерами. Саме тому разом із МОН ми продовжуємо ініціативу "Ноутбук кожному вчителю". За підтримки Google та ЮНЕСКО до навчальних закладів регулярно надходять нові хромбуки", - написав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайл Федоров у своєму телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, у регіони України вже доставили орієнтовно 30 тис. ноутбуків із запланованих 50 тис. Лише 28 жовтня у регіони передали майже 9 тис. ноутбуків, зокрема до Львівської області – 2 412, Волинської – 1 283, Тернопільської – 1 182, Закарпатської – 1 124, Івано-Франківської –2 147, Чернівецької – 496.

"Близько 5 тис. ноутбуків доставили до Житомирської області та Києва", - зазначено в повідомленні.

Крім того, ще 64 ноутбуки отримали педагоги Луганщини, які нині працюють і проживають в Івано-Франківській області.

Раніше, 5 жовтня Google та ЮНЕСКО передали першу партію із 10 тис. ноутбуків у рамках проєкту та збільшили заплановану кількість допомоги з 43 тис. до 50 тис. Chromebook.

Як повідомлялося, проєкт є продовженням ініціативи "Ноутбук кожному вчителю", а його реалізація стала можливою "завдяки домовленостям Міністерства освіти і науки України з компанією Google та за підтримки Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)".

У рамках партнерства з МОН компанія Google надає EUR1,2 млн ЮНЕСКО для навчання 50 тис. педагогічних працівників психосоціальних навичок з підтримки ментального здоров'я їхніх учнів. Це частина загальної підтримки, яку надає компанія та співробітники Google у розмірі понад $40 млн грошової допомоги та $5 млн у вигляді пожертвувань для гуманітарних проєктів.

Крім того, 250 університетам та коледжам надано безкоштовний доступ до преміальних функцій Google Workspace for Education протягом шести місяців.