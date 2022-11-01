Окупанти примусово виселяють цивільне населення у тимчасово окупованій Херсонській області

Російські окупанти здійснюють примусове виселення мирного населення на тимчасово окуповані території Херсонської області, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення. Так, в населеному пункті Каховка Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра силоміць виселяють з осель. Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження", - сказано в зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у вівторок уранці.

Також у населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань. Окупанти мають намір заселитися у вивільнених таким чином оселях.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 гелікоптери, 2 БПЛА та 45 ворожих крилатих ракет.

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.