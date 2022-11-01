Події

07:42 01.11.2022

Минулої доби окупанти завдали 60 ракетних і 15 авіаударів по населених пунктах

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Минулої доби окупанти завдали 60 ракетних і 15 авіаударів по населених пунктах

Минулої доби ворог завдав 60 ракетних і 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема: Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у вівторок уранці.

На волинському та поліському напрямках обстановка залишатися без суттєвих змін. Республіка білорусь підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Російська федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію республіки білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних безпілотних літальних апаратів з території республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Гатище, Стрілеча та Ветеринарне;

на куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кучерівка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Петропавлівка;

на лиманському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Григорівка та Берестове;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Зеленопілля, Кліщіївка, Бахмут, Бахмутське і Соледар;

на авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Красногорівка, Первомайське та Невельське;

на новопавлівському та запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Полтавка, Ольгівське, Малинівка, Павлівка, Новоданилівка.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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