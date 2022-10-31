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21:11 31.10.2022

Боррель від імені ЄС закликав РФ негайно відновити участь у Чорноморській зерновій ініціативі - заява

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Боррель від імені ЄС закликав РФ негайно відновити участь у Чорноморській зерновій ініціативі - заява

У зв'язку з рішенням Росії призупинити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі ООН Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель від імені ЄС виступив із заявою.

"Від самого початку агресивної війни Росії проти України Росія використовує продовольство та голод як зброю. Навмисні дії Росії, зокрема знищення запасів, зрив виробництва та запровадження квот на власний експорт продуктів харчування та добрив, посилили глобальну кризу продовольчої безпеки. Європейський Союз засуджує призупинення Росією Чорноморської зернової ініціативи та закликає Росію скасувати своє рішення та негайно відновити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи ООН", - сказано у заяві, текст якої поширений у понеділок Зовнішньою дипломатичною службою.

У зв'язку з цим ЄС "рішуче підтримує заклик Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй до продовження цієї ініціативи після її поточного періоду, що закінчується у листопаді.

Боррель зазначив, що невиправдане рішення Росії призупинити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі ООН "запобігає експорту такого необхідного зерна для подолання глобальної продовольчої кризи". "Росія несе одноосібну відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона викликала своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною проти України та блокадою українських морських портів", - наголосив він.

Високий представник зазначив, що угода, укладена за посередництвом ООН, разом із "Дорогами солідарності", які функціонують між ЄС та Україною, зробила "суттєвий внесок, дозволивши експорт зерна та сільськогосподарської продукції з України на світові ринки та країни, що найбільше потребують, зокрема на Африканському Розі, Ємені та Афганістані". Так, Чорноморська зернова ініціатива вивела на світовий ринок 9 521 645 тонн зерна та продуктів харчування.

Боррель запевнив, що ЄС та його держави-члени продовжать реагувати на глобальну кризу продовольчої безпеки та підтримувати своєчасне та стабільне постачання української сільськогосподарської продукції на світові ринки.

 

 

Теги: #рф #єс #боррель #зернова_ініціатива

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