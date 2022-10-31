Нарощування агресії РФ заслуговує на жорстку реакцію всього світу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про ранковий ракетний обстріл української інфраструктури, заявив, що нарощування агресії Росії заслуговує на жорстку реакцію всього світу на рівні міжнародних організацій і держав.

"Тільки за ранок цієї доби було випущено (по Україні – ІФ-У) 50 російських ракет... Щодня Росія йде на ескалацію. Таке нарощування її агресії заслуговує на жорстку реакцію всього світу - і на національному рівні, і на рівні міжнародних організацій і держав. Росії не місце у G20, ООН та інших структурах, які було створено для захисту миру та співпраці між націями", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою в Києві.

За його словами, вже стало очевидно, що РФ цинічно експлуатує всі ці структури для прикриття своїх злочинів.

"Воєнний злочинець має відповідати за скоєне", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що прем'єр-міністр Чехії, який прибув із візитом до Києва, встиг на власні очі переконатися в тому, що від російського терору найбільше страждає саме українське населення.

Він подякував Фіалу за візит, а також за вже надану Чехією допомогу та готовність посилювати підтримку України, щоб подолати наслідки російського терору та посилити тиск на РФ.