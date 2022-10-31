Генпрокурор: Ми зафіксували понад 300 фактів, які належать до визначення геноциду, відкрито п'ять проваджень

Українські правоохоронці розслідують п'ять кримінальних проваджень щодо геноциду, магістральне - за фактом вчинення геноциду українського народу, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Загалом ми зафіксували понад 300 фактів, які належать саме до визначення геноциду. Було допитано понад 2000 наших людей, які внаслідок бойових дій були змушені залишити територію України або своє місце проживання", - розповів генпрокурор в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, також було допитано близько 300 російських військовополонених, яких запитували, зокрема, і про те, як вони розуміють поняття "денацифікація та демілітаризація України".

"Наразі розслідується п'ять проваджень щодо геноциду. Серед них магістральне провадження за фактом здійснення геноциду українського народу", - зазначив генпрокурор.

Костін наголосив: "У магістральному провадженні щодо геноциду українського народу фігурують російські пропагандисти, чиї витвори є прикладами ідеологічного підґрунтя геноциду… у цій справі є імена тих, хто слідував настановам Путіна та його пропагандистів безпосередньо"