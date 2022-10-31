Події

14:55 31.10.2022

Російські окупанти у Херсоні вивозять архів із центрального РАЦСу, майно ДСНС та все з міськради - депутат облради

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Російські окупанти у Херсоні почали вивозити у невідомому напрямку архів із будівлі центрального РАЦСу, а також майно Державної служби з надзвичайних ситуацій та міської ради, повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"За словами очевидців, у Херсоні до центрального РАЦСу окупанти підігнали величезну фуру - вивозять архів. У Каховці - майно ДСНС і все з "білого дому" (міської ради). Куди? Поки невідомо", - написав Хлань на своїй сторінці у фейсбуці у понеділок.

 

Теги: #херсон #окупація #архіви

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