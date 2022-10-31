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14:51 31.10.2022

У питанні створення трибуналу за злочин агресії РФ ми маємо неофіційну підтримку від десяти до 16 країн - генпрокурор

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У питанні створення трибуналу за злочин агресії РФ ми маємо неофіційну підтримку від десяти до 16 країн - генпрокурор

Для створення Спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності РФ за злочини агресії необхідна політична воля, кількість країн, які підтримують створення трибуналу, зростає, наголошує генеральний прокурор Андрій Костін.

"Через юридичні обмеження МКС не може розглядати справу щодо агресії РФ проти України, а я вважаю це первинним міжнародним злочином, без якого всі інші жахіття проти мирного населення були б неможливі. І ми не можемо собі дозволити залишити цей акт насилля щодо цілої країни безкарним", - розповів генпрокурор в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, йдеться про створення трибуналу із дуже широкого кола учасників. "Це не може бути п'ять-сім країн, це мають бути всі, і я про це говорю на кожній зустрічі. Важливо, щоб насамперед це були країни, які є важливими з точки зору сприйняття легітимності результатів цього трибуналу", - сказав Костін.

Одночасно генпрокурор звернув увагу, що головне для створення трибуналу – це політична воля. "Говорячи про необхідність створення цього інституту, я завжди наголошую іноземним партнерам: "Якщо ви вже на рівні Генасамблеї, ПАРЄ, Європарламенту проголосували і підтвердили, що факт збройної агресії був, то зробіть наступний крок", - зазначив генпрокурор.

Відповідаючи на запитання про те, яким він бачить сам механізм створення Спецтрибуналу, Костін сказав: "Найбільш реалістичний сценарій щодо створення трибуналу – це міжнародна угода. Її підписує уряд країни, ратифікує парламент, якщо того потребує національне законодавство".

"Загалом я не почув аргументів проти: діалог складний, але я оптимістично дивлюся на перспективи: кількість країн, готових підтримувати трибунал, зростає, поки що неофіційна підтримка від десяти до 16 країн у нас є", - зауважив він.

Костін також додав, що йому як українцю хотілося б, щоб трибунал відбувся в Україні, але локація трибуналу не є ключовим питанням. "Найважливіше - це притягнути до відповідальності Путіна та його кліку. Тому давайте залишимо розмови про місце трибуналу на майбутнє, наразі є важливіші речі. У будь-якому разі ми маємо думати не про помсту, а про справедливість. Де саме судді оголосять свій вирок - це вже інше питання", - додав генпрокурор.

Теги: #генпрокурор #костін

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