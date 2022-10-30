Події

21:44 30.10.2022

Російські окупанти обстріляли дві прикордонні громади Сумської області, поранено жінку

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Російські окупанти обстріляли дві прикордонні громади Сумської області, поранено жінку

Російські окупанти протягом дня обстріляли дві прикордонні громади, Краснопільську та Середино-Будську, загалом зафіксовано 28 "приходів", повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"По Краснопільській громаді ворог вів вогонь із мінометів 82 мм калібру (12 вибухів). У результаті обстрілу поранено цивільну мешканку. У жінки мінно-вибухова травма і лікарі витягли з її голови уламок. Зараз життю та здоров'ю постраждалої нічого не загрожує", - написав він у фейсбуці.

Середино-Будську громаду росіяни обстріляли також із мінометів 120 мм калібру. Загалом зафіксували 16 приходів.

"У результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок і автомобіль у одному із сіл громади", - додав глава ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріл #сумська_область

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