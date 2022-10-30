Італія передала Україні понад 20 САУ - ЗМІ

Італія передала українській армії понад 20 155-мм самохідних артилерійських установок M109L, повідомляє видання La Repubblica.

"Це броньовані гусеничні машини з 155-міліметровою гарматою, що використовує боєприпаси НАТО. В останні роки холодної війни Італія виробила сотні таких установок, модернізувавши оригінальну американську модель, потім з початку тисячоліття вони були зняті з озброєння", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що зазначені установки пройдуть капітальний ремонт, а потім вирушать прямо на передову.

Журналісти повідомляють, що українська армія отримає від двадцяти до тридцяти САУ, "хоча точне число залишається у таємниці".

Видання додає, що зазначені САУ є частиною останнього пакету військової допомоги, який було узгоджено попереднім італійським урядом Маріо Драгі.