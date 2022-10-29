У рамках чергового обміну полоненими вдалося звільнити 52 особи

У рамках чергового обміну полоненими вдалося звільнити 52 людини - офіцерів, медиків, сержантів і солдатів, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в телеграм-каналі в суботу.

За його словами, серед звільнених 12 бійців Нацгвардії України, зокрема двоє "азовців", 18 з Військово-Морських сил, 8 з Держприкордонслужби, 9 з територіальної оборони, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.

"Додому повертаються захисники "Азовсталі", захисники Маріуполя і люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового госпіталю Маріуполя, який був на "Азовсталі" і молодого військового хірурга 65-ї військової мобільної лікарні. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону, і добровольця з Маріуполя з символічним прізвищем "Москва", а ще моряка з острова Зміїний", - написав Єрмак.

Крім того, наголосив він, додому повернуться деякі військові, взяті в полон в Чорнобильській зоні.

"Ми не зупиняємося і продовжуємо виконувати завдання президента "повернути додому всіх українців". Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. У нас ще багато роботи, але маємо важливий результат – наші вдома. Повернемо всіх", - підсумував Єрмак.