Події

12:31 29.10.2022

Загрози з повітря не дають можливості українцям повернутися додому - Зеленський

1 хв читати
Загрози з повітря не дають можливості українцям повернутися додому - Зеленський

Загрози з повітря не дають можливості українцям повернутися додому з вимушеної еміграції, сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Єльського університету, опублікованого в суботу.

"Питання протиповітряної та протиракетної оборони є найактуальнішими. Вони змушують наших людей не повертатися додому. Для нас важливо, щоб поверталися сім'ї і діти, але нам треба їх захищати", - сказав Зеленський.

Говорячи про можливі поставки в Україну американської системи ППО Patriot, Зеленський сказав: "Якби ви нам їх дали, я б сам до вас приїхав. Для нас це пріоритет. Будь-які системи важливі, вони збережуть життя наших людей", - наголосив він.

"США є лідерами, вони задають тренд цієї допомоги. З перших днів війни я говорив про закриття неба. На землі Росія з нами нічого зробити не може", - зазначив президент.

Теги: #небо #загрози #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:44 28.10.2022
Зеленський запросив нового прем'єр-міністра Італії Мелоні відвідати Україну

Зеленський запросив нового прем'єр-міністра Італії Мелоні відвідати Україну

12:41 28.10.2022
Зеленський вшанував пам'ять воїнів, які віддали своє життя під час вигнання нацистів із України

Зеленський вшанував пам'ять воїнів, які віддали своє життя під час вигнання нацистів із України

06:43 28.10.2022
Результатом нашої боротьби обов'язково стає визволення України – Зеленський у День визволення України від нацистських загарбників

Результатом нашої боротьби обов'язково стає визволення України – Зеленський у День визволення України від нацистських загарбників

17:57 27.10.2022
Зеленський: Росія в діалозі з Україною не зможе отримати те, що хоче, - окупацію

Зеленський: Росія в діалозі з Україною не зможе отримати те, що хоче, - окупацію

13:12 26.10.2022
Зеленський підписав закон про спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку під час війни

Зеленський підписав закон про спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку під час війни

07:00 26.10.2022
Зеленський указом вніс зміни до складу РНБО

Зеленський указом вніс зміни до складу РНБО

06:57 26.10.2022
Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпру: Відплата буде справедливою та неминучою

Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпру: Відплата буде справедливою та неминучою

06:47 26.10.2022
Зеленський у телефонній розмові з новим прем'єром Великої Британії запросив його відвідати Україну

Зеленський у телефонній розмові з новим прем'єром Великої Британії запросив його відвідати Україну

21:44 25.10.2022
Зеленський назвав "ганебними" дії Росії щодо гальмування роботи "зернового коридору"

Зеленський назвав "ганебними" дії Росії щодо гальмування роботи "зернового коридору"

21:25 25.10.2022
Президенти України та Німеччини взяли під свій патронат програму муніципальних зв'язків між містами двох країн

Президенти України та Німеччини взяли під свій патронат програму муніципальних зв'язків між містами двох країн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі, наслідки уточнюються - голова ОВА

Кількість знищених із 24 лютого в Україні окупантів перевищила 70 тисяч

Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження

Зеленський: Нинішня хвиля мобілізації в РФ – не остання

Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

ОСТАННЄ

Окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі, наслідки уточнюються - голова ОВА

Литва відремонтує щонайменше 12 Panzerhaubitze для України

У Рівненській області скасували заплановані на вихідні відключення світла

В останні дні жовтня в Україні втримається відносно тепла погода

Бійці спецпідрозділу "Хорт" ліквідували заступника начальника штабу ПВК "Вагнера"

Обстріли РФ забрали за добу життя 3 мирних жителів на Донеччині, поранено 14 цивільних у 4 областях – заступник голови ОП Тимошенко

Заарештовано агента РФ, який шпигував за позиціями HIMARS - СБУ

У Харківській області троє мирних жителів поранені внаслідок російських обстрілів

Ворог обстріляв три ОТГ Миколаївського та Баштанського районів, є поранені, пошкоджена критична інфраструктура

Окупанти не просунулися суттєво в районі Бахмута, хоча стверджують зворотне - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА