Загрози з повітря не дають можливості українцям повернутися додому - Зеленський

Загрози з повітря не дають можливості українцям повернутися додому з вимушеної еміграції, сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Єльського університету, опублікованого в суботу.

"Питання протиповітряної та протиракетної оборони є найактуальнішими. Вони змушують наших людей не повертатися додому. Для нас важливо, щоб поверталися сім'ї і діти, але нам треба їх захищати", - сказав Зеленський.

Говорячи про можливі поставки в Україну американської системи ППО Patriot, Зеленський сказав: "Якби ви нам їх дали, я б сам до вас приїхав. Для нас це пріоритет. Будь-які системи важливі, вони збережуть життя наших людей", - наголосив він.

"США є лідерами, вони задають тренд цієї допомоги. З перших днів війни я говорив про закриття неба. На землі Росія з нами нічого зробити не може", - зазначив президент.