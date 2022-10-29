ООН закликала до продовження угоди про експорт українського зерна та усунення перешкод російському експорту

ООН закликає сторони угоди про створення морського коридору для вивезення зерна з портів України продовжити термін її дії, заявив представник Генсека всесвітньої організації Стефан Дюжаррік.

"Усі сторони повинні докласти максимальних зусиль для відновлення чорноморської зернової ініціативи та повної реалізації двох угод, зокрема до якнайшвидшого усунення перешкод, що зберігаються, на шляху експорту російського зерна і добрив", - йдеться у поширеній заяві Дюжарріка.

Він зазначив, що існує "нагальна" необхідність "зробити внесок у продовольчу безпеку в усьому світі та пом'якшити страждання, які ця глобальна криза вартості життя завдає мільярдам людей".

Представники України, Росії, Туреччини та ООН 22 липня підписали у Стамбулі угоду про створення морського коридору для вивезення українського зерна з портів Чорноморська, Одеси та Південного на 120 днів. Контролювати вантажі та судна розпочав створений Спільний координаційний центр (СКЦ).

Також 22 липня у Стамбулі перший віцепрем'єр РФ Андрій Білоусов та генсек ООН Антоніу Гутерреш підписали меморандум про взаєморозуміння щодо експорту російської сільгосппродукції терміном на три роки.

За даними СКЦ, на 24 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, склав 8 673 198 тонн. Загалом на 24 жовтня було дозволено рух 772 суден – 389 на прибуття в українські порти та 383 – на вихід із них.