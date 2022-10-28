Суд призначив заставу майже 4 млн грн колишньому першому заступнику голови Полтавської ОДА

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику голови Полтавської обласної державної адміністрації, підозрюваному в отриманні неправомірної вигоди та шахрайстві, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За підсумками розгляду зазначеного клопотання, слідчим суддею ВАКС прийнято рішення про застосування до зазначеного підозрюваного запобіжного заходу у розмірі 3 969 600 гривень застави", - зазначається в повідомленні.

Також на підозрюваного покладено низку процесуальних зобов'язань, а саме прибувати до детектива, прокурора та до суду на кожну вимогу, не відлучатися з м. Полтава без дозволу детектива, прокурора чи суду, повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місяця проживання та роботи, утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками, здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю (браслет).

Як повідомлялося, 26 жовтня детективи НАБУ повідомили про підозру в отриманні 176 тис. євро та автомобіля як неправомірну вигоду, а також шахрайство колишньому голові Полтавської облдержадміністрації та його спільникам - першому заступнику та раднику. За даними слідства, у серпні 2017 року голова ОДА за допомогою свого першого заступника та радника вимагав і отримав 176 тис. євро від підприємця натомість на забезпечення перемоги компанії в процедурах державних закупівель облдержадміністрації. Пізніше у листопаді, не вчинивши дій, за які було отримано 176 тис. євро, чиновник, спільно зі своїм першим заступником та радником, повторно висловив прохання про надання неправомірної вигоди і в результаті, у грудні 2017 року, голова ОДА отримав від того ж підприємця за вчинення тих самих дій автомобіль люкс-класу вартістю понад 7,5 млн грн як подарунок на свій день народження.

У САП не називають імена фігурантів, проте відомо, що керівником Полтавської ОДА у 2017-2018 роках був Валерій Головко, призначений на цю посаду у грудні 2014 року. Раніше він був депутатом Полтавської облради V та VI скликань. З 2012 до 2014 рр. – народний депутат України VII скликання.

У 2019 році Головко та його перший заступник Андрій Песоцький були звільнені тодішнім президентом України Петром Порошенком після того, як Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження, в якому фігурували чиновники.