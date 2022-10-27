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17:33 27.10.2022

Зеленський: Байден допомагає нам більше, але за Трампа повномасштабного вторгнення не було

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Зеленський: Байден допомагає нам більше, але за Трампа повномасштабного вторгнення не було

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що деякі месиджі, які лунають під час передвиборної кампанії в США, його турбують, але він зберігає віру в двопартійну підтримку України.

"Є месиджі, які турбують нас. Вони політичні, тому що лунають під час виборчого процесу щодо зниження підтримки України. Я вважаю, що це передвиборні кроки. Двопартійна підтримка є, вона зберігається. Звісно, якщо буде перевантажена політична атмосфера, може щось змінитися", - сказав він в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, опублікованому в четвер.

Відповідаючи на запитання про можливу перемогу на виборах у США Дональда Трампа, Зеленський сказав: "У будь-якому разі це вибір людей, Байден допомагає нам більше, але при цьому я не можу звинувачувати Трампа, тому що за нього повномасштабного вторгнення не було. Я не знаю, як він реагував би".

Теги: #сша #підтримка

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