Кіберфахівці СБУ системно блокують зв'язок ворога на території України – в.о. голови Служби безпеки

Кіберспеціалісти Служби безпеки України з початку війни локалізували понад 3,5 тисячі кібератак, знищили понад 35 ботоферм, а також виконують завдання безпосередньо на прифронтових територіях та системно блокують зв'язок ворогу, повідомив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Малюк розповів, що СБУ бачить українського кіберфахівця як "мікс спецпризначенця та айтішника", і це наразі втілюється в життя.

"Кіберфахівці СБУ якісно виконують задачі безпосередньо на прифронтових територіях, це для нас дуже важливо. Та й загалом результати солідні – з початку війни ми локалізували понад 3,5 тисяч кібератак, знищили понад 35 ботоферм", - розповів Малюк.

Він також повідомив про безпрецедентну роботу, яку виконують кіберфахівці.

"На жаль, не можу наразі розповісти усі деталі, але ми системно блокуємо зв’язок ворога на території України. Як наслідок – у росіян настає дискомунікація, що дуже їм дошкуляє під час війни", - зазначив керівник української спецслужби.