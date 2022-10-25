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21:25 25.10.2022

Президенти України та Німеччини взяли під свій патронат програму муніципальних зв'язків між містами двох країн

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Президенти України та Німеччини взяли під свій патронат програму муніципальних зв'язків між містами двох країн

Президенти України та Німеччини Володимир Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмаєр ухвалили спільну заяву, в якій, між іншим, домовилися про патронат над зв'язками між містами та громадами Німеччини та України.

"Сьогодні ми вперше в історії наших двосторонніх відносин ухвалили спільну заяву президентів. Серед іншого вона закріплює особистий патронат президента Штайнмаєра над процесом відновлення Чернігівщини. Домовилися про спільну роботу на місцевому рівні, що особливо важливо в контексті нашої децентралізації. Мережа українсько-німецького муніципального партнерства отримає президентський патронат", - сказав Зеленський після зустрічі з німецьким президентом у вівторок у Києві.

Він назвав також внесок Німеччини у рух України до миру та відновлення нашої територіальної цілісності "вагомим і значущим".

"Я подякував Німеччині за надання сучасної системи ППО IRIS-T. Вона дуже добре показала себе у захисті нашого неба. Це пріоритет, ми все це відчуваємо. Сподіваюся, найближчим часом ми можемо отримати ще кілька відповідних систем", - сказав Зеленський.

"Ми обговорили весь спектр загроз – продовження ракетного терору, залучення до спільників Росією Ірану та чергові прояви російського ядерного шантажу. Ми однаково розцінюємо з Німеччиною ці та подібні російські загрози", - наголосив Зеленський.

 

 

Теги: #німеччина #штайнмаєр #зеленський

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