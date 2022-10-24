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18:59 24.10.2022

Місткість готелів в Івано-Франківській області наближається до 50 тис. місць

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Місткість готелів в Івано-Франківській області наближається до 50 тис. місць

У готельній галузі регіону, за даними моніторингу, налічується 1715 закладів загальною місткістю 48,6 тис. місць, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Передерко.

За його словами, у дослідженні не враховували апартаменти, заклади тимчасового розміщення до 10 місць.

"У Поляницькій об'єднаній територіальній громаді (ОТГ) – 16 246 місць, у Яремчанській – 10 612, у Ворохтянській – 6108. До п’ятірки громад також входять Верховинська (4356) та Косівська (2306)", - зазначив Передерко.

Водночас чиновник уточнив, що кількість створюваних об'єктів у моніторинг не потрапила, проте "відомо про кілька інвестпроєктів, які споруджують за типом таймшера (право одного з власників використовувати власність у відведені йому періоди часу - ІФ-У).

Теги: #нерухомість #івано_франківська #готелі

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