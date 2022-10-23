У пріоритетах Ради - ухвалення держбюджету-23 і питання конфіскації російських активів - Арахамія

У пріоритетах роботи Верховної Ради - ухвалення державного бюджету на 2023 рік, питання конфіскації російських активів і відшкодування коштів громадянам України за втрачене житло внаслідок агресії РФ, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Нещодавно президент України підписав укази про накладення санкцій майже на 4000 юридичних і фізичних осіб з РФ. Тепер Верховна Рада має зосередитися на тому, щоб всі російські активи в Україні були конфісковані правильним шляхом і пішли на користь державі. Всі кошти будуть спрямовані як на посилення нашої обороноздатності, так і на компенсацію втраченого нашими громадянами житла", - сказав Арахамія в ефірі національного телемарафону.

За його словами, український парламент має врегулювати процедуру конфіскації російських активів.

"Також очікує другого читання законопроєкт, що запроваджує конкретний механізм виплат тим людям, які втратили своє житло внаслідок збройної агресії з боку Росії", - сказав політик.

Крім цього, Арахамія наголосив, що Верховна Рада очікує рекомендацій місії Міжнародного валютного фонду, після чого готова ухвалювати держбюджет на наступний рік.

"Ми чекаємо закінчення роботи місії МВФ, і тільки-но вона надасть свої рекомендації, ми їх врахуємо і будемо ухвалювати бюджет-2023. І хоча спочатку Фонд не хотів починати нову місію до закінчення війни, зараз, як бачимо, ситуація змінилася. Це велика робота на всіх рівнях - приєднався президент, працювали міністри, дипломати, новий глава НБУ. У підсумку ми переконали наших партнерів, і зараз ведуться переговори. У нас оптимістичні очікування", – резюмував народний депутат.

Глава фракції також нагадав, що наразі готується до другого читання законопроєкт про зброю.