Події

09:43 23.10.2022

Внаслідок масованого артилерійського ворожого обстрілу Вовчанська на Харківщині поранено та госпіталізовано одну людину

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Внаслідок масованого артилерійського ворожого обстрілу Вовчанська на Харківщині поранено та госпіталізовано одну людину

Унаслідок масованого артилерійського ворожого обстрілу Вовчанська на Харківщині в суботу поранено і госпіталізовано одну людину, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог обстрілював м. Вовчанськ. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 66-річного чоловіка у Куп'янському районі", - написав він у телеграм-каналі.

Також минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області.

У Вовчанську внаслідок обстрілів виникла пожежа у двох приватних будинках та на промисловому об'єкті.

Триває розмінування деокупованих територій області. За добу піротехнічні загони ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.

Як повідомлялося, російські війська в суботу здійснили масований артилерійський обстріл Вовчанська Харківської області, правоохоронці встановили, що обстріл проводився зі зброї 152 калібру.

Теги: #обстріл #вовчанськ

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