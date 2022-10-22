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16:17 22.10.2022

Мінреінтеграції ініціювало створення Національного Корпусу кримськотатарської мови

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Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій ініціювало створення Національного Корпусу кримськотатарської мови в рамках реалізації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки.

"Це онлайн-платформа, яка виконуватиме функцію відкритої бази даних навчально-освітніх, наукових та інших матеріалів кримськотатарською мовою", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що мета проєкту — зробити кримськотатарську мову широковживаною та забезпечити її дослідження та сталий розвиток.

"Зазначимо, що ЮНЕСКО внесло кримськотатарську до списку мов, що перебувають під серйозною загрозою. Також проєкт дасть поштовх для запровадження кримськотатарської мови в операційних системах та онлайн-перекладачах. Тобто, в мові інтерфейсу вашого комп'ютера має з'явитися "Qırımtatar tili", - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомляють, що наразі розпочався збір друкованих та онлайн-джерел кримськотатарською, і долучитися до створення Національного Корпусу на цьому етапі можуть усі охочі за посиланням: https://www.instagram.com/crimeantatar_corpora/

Проєкт реалізується за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, виконуваної Фондом "Східна Європа", та Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Теги: #мова #кримські_татари #мінреінтеграції

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