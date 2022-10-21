Зеленський виступить із відеозверненням на парламентському саміті "Кримської платформи"

Президент України Володимир Зеленський виступить із відеозверненням перед учасниками першого парламентського саміту міжнародної "Кримської платформи", 25 жовтня (Загреб).

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, на парламентський саміт "Кримської платформи" запрошено делегації з понад 50 країн та інститутів, очікується участь близько 400 політиків із парламентських асамблей, міжнародних організацій, Європейського парламенту, США, Хорватії, Великої Британії, Латвії, Естонії, Литви, Чехії, Польщі, Німеччини, Туреччини, Швеції, Канади та Японії.

Україна запросила на саміт також країни, які не є членами "Кримської платформи", зокрема з Південної Америки, Африки та Азії. Захід висвітлюватимуть понад 200 журналістів.

Паралельно із основною програмою саміту — пленарною сесією — заплановано проведення дискусійних панелей та презентацію документального фільму, присвяченого політв'язню Наріману Джелялу.

За підсумками роботи саміту його учасники ухвалять спільну заяву.

Як повідомлялося, саміт організовано законодавчими органами України та Хорватії. Делегацію Верховної Ради очолить голова українського парламенту Руслан Стефанчук.