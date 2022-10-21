Винні за неналежну підготовку укриттів відповідатимуть - Кличко

Винних за неналежну підготовку укриттів у столиці буде притягнуто до відповідальності, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"На жаль, деякі глави районів та посадові особи на місцях неякісно виконують доручення та свої обов'язки. Надходять скарги від киян, що багато укриттів не облаштовані. Або що гірше – зачинені. Люди під час повітряної тривоги не можуть потрапити туди. Тому прийматимемо суворі рішення, щоб ті, у чиїй компетенції на місцях підготовка та утримання укриттів, несли відповідальність. Якщо вони не здатні ефективно працювати – шукатимемо тих, хто зможе виконувати свої обов'язки”, – сказав Кличко після перевірки бомбосховища в одному з будинків Печерського району.

Як повідомляє сайт Київського міського голови, Кличко нагадав, що кілька місяців тому на приведення у належний стан укриттів із міського бюджету було виділено близько 100 млн грн. За його словами, кожен район столиці мав кошти на облаштування укриттів.

Такі перевірки проходять по всьому місту. Спершу чиновники районів скаржилися, що немає грошей. Гроші виділили. Але не всі поспішають реалізувати те, на що отримали кошти. Це неприйнятна ситуація! Адже безпека сьогодні є ключовим питанням для кожного киянина", – наголосив Кличко.

На сьогодні у Києві діють понад 4 тисячі укриттів, серед яких - споруди подвійного призначення, підземні автопаркінги, підземні переходи, приміщення метрополітену, цокольні та підвальні приміщення, а також укриття на підприємствах.

Мер наголосив, що всі укриття, сховища чи приміщення подвійного використання мають бути доступні для людей під час повітряної тривоги, зокрема й приміщення подвійного використання, що перебувають в оренді чи власності та де розташовані магазини чи кафе.

Кличко відвідав укриття, на які найбільше скаржаться кияни.