Окупанти завдали ударів по підприємству в Харкові, ступінь руйнування та інформація про постраждалих уточнюється - Терехов

У результаті ворожих ударів у п'ятницю вранці пошкоджено будівлю підприємства у Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Прильоти" по одному із підприємств Харкова. Попередньо влучення до адміністративно-виробничої будівлі, розташованої на території. Є руйнування. Їхній ступінь і чи є постраждалі в результаті ворожого обстрілу встановлює ДСНС", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.