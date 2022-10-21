Події

08:43 21.10.2022

Окупанти завдали ударів по підприємству в Харкові, ступінь руйнування та інформація про постраждалих уточнюється - Терехов

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Окупанти завдали ударів по підприємству в Харкові, ступінь руйнування та інформація про постраждалих уточнюється - Терехов

У результаті ворожих ударів у п'ятницю вранці пошкоджено будівлю підприємства у Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Прильоти" по одному із підприємств Харкова. Попередньо влучення до адміністративно-виробничої будівлі, розташованої на території. Є руйнування. Їхній ступінь і чи є постраждалі в результаті ворожого обстрілу встановлює ДСНС", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харків #обстріл #наслідки

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