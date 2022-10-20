Події

20:56 20.10.2022

На Київщині знайдено тіло ще одного вбитого під час окупації місцевого жителя

1 хв читати
На Київщині знайдено тіло ще одного вбитого під час окупації місцевого жителя

Тіло ще одного вбитого під час окупації мирного жителя виявили поблизу с.Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області, особу загиблого ще не встановлено, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Поліцейські встановили, що загиблий був одягнений у сірі штани, сіру футболку, фіолетовий светр. Поряд ми також знайшли кросівок 47 розміру. Виявлені останки вже направлені на судмедекспертизу. Зараз ми працюємо над встановленням особи загиблого. Якщо у вас є інформація про вбитого громадянина, повідомляйте у поліцію", - написав Нєбитов у Телеграмі.

За його словами, поліцейські Київської області станом на 20 жовтня виявили та оглянули вже 1365 тіл загиблих під час окупації мирних жителів.

Київська область була частково під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року.

 

 

 

Теги: #жертви #київська_область #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 20.10.2022
У Лимані завершено ексгумацію вбитих окупантами жителів, у місті та околицях знайдено 166 тіл, із них 5 дітей

У Лимані завершено ексгумацію вбитих окупантами жителів, у місті та околицях знайдено 166 тіл, із них 5 дітей

15:07 20.10.2022
Президент Швейцарії відвідав Бородянку та Іванків

Президент Швейцарії відвідав Бородянку та Іванків

15:34 19.10.2022
Жертвами російських обстрілів 18 жовтня стали 9 цивільних, 29 поранені - заступник голови ОП Тимошенко

Жертвами російських обстрілів 18 жовтня стали 9 цивільних, 29 поранені - заступник голови ОП Тимошенко

13:57 19.10.2022
На Київщині працює ППО – ОВА

На Київщині працює ППО – ОВА

15:29 18.10.2022
Унаслідок ранкового удару по енергетичній інфраструктурі Києва загинули троє людей – Кличко

Унаслідок ранкового удару по енергетичній інфраструктурі Києва загинули троє людей – Кличко

08:47 18.10.2022
Жертвами збройної агресії РФ в Україні стали вже 425 дітей

Жертвами збройної агресії РФ в Україні стали вже 425 дітей

07:37 18.10.2022
П'ятеро людей загинуло в результаті ракетного обстрілу окупантами Сумської області

П'ятеро людей загинуло в результаті ракетного обстрілу окупантами Сумської області

07:16 18.10.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 6306 цивільних, ще 9602 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6306 цивільних, ще 9602 поранено

19:53 17.10.2022
У Черкаських Тишках знайшли тіла трьох загиблих під час окупації мешканців

У Черкаських Тишках знайшли тіла трьох загиблих під час окупації мешканців

16:06 17.10.2022
Під завалами житлового будинку в Києві виявили тіло 4-го загиблого, пошуково-рятувальні роботи тривають - Кличко

Під завалами житлового будинку в Києві виявили тіло 4-го загиблого, пошуково-рятувальні роботи тривають - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав Євросоюз надати Україні 3,5 млрд євро на відновлення економіки

Зеленський попереджає про можливий вибух греблі Каховської ГЕС і закликає направити туди міжнародних спостерігачів

Росія провокує нову хвилю міграції українців до країн ЄС

Президент Німеччини допомагає постачанню ракет для систем ППО для України – Зеленський

Зеленський розраховує на створення міжнародного механізму компенсацій Україні за агресію Росії

ОСТАННЄ

У звільнених районах Харківської області знайдено 22 катівні окупантів

Зеленський закликав Євросоюз надати Україні 3,5 млрд євро на відновлення економіки

Зеленський попереджає про можливий вибух греблі Каховської ГЕС і закликає направити туди міжнародних спостерігачів

У Полтаві та чотирьох сусідніх ОТГ 21 жовтня розпочнеться опалювальний сезон – голова обладміністрації

Росія провокує нову хвилю міграції українців до країн ЄС

Велика Британія слідом за ЄС запровадила санкції проти Ірану

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против Ирана

Байден пообіцяв продовжити тісну співпрацю з Лондоном і після відставки Трасс

Україна експортувала 8 млн тонн продовольства в рамках "зернової ініціативи"

ВАКС заарештував екснардепа Микитася з альтернативою застави у 260 млн грн за пропозицію хабара в EUR22 млн меру Дніпра

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА