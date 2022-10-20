На Київщині знайдено тіло ще одного вбитого під час окупації місцевого жителя

Тіло ще одного вбитого під час окупації мирного жителя виявили поблизу с.Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області, особу загиблого ще не встановлено, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Поліцейські встановили, що загиблий був одягнений у сірі штани, сіру футболку, фіолетовий светр. Поряд ми також знайшли кросівок 47 розміру. Виявлені останки вже направлені на судмедекспертизу. Зараз ми працюємо над встановленням особи загиблого. Якщо у вас є інформація про вбитого громадянина, повідомляйте у поліцію", - написав Нєбитов у Телеграмі.

За його словами, поліцейські Київської області станом на 20 жовтня виявили та оглянули вже 1365 тіл загиблих під час окупації мирних жителів.

Київська область була частково під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року.