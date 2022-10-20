Київ аналізує місця для пілотних проєктів бомбосховищ під шкільними стадіонами - головний архітектор

Київ аналізує місця для пілотних проєктів багатоцільових багатоповерхових просторів із функцією укриттів під шкільними стадіонами, повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" директор департаменту містобудування та архітектури КМДА, головний архітектор Києва Олександр Свистунов.

Як повідомлялося, архітектурно-містобудівна рада при департаменті містобудування та архітектури КМДА підтримала концепцію будівництва об'єктів укриттів в умовах наявної забудови Києва, основою якої є розміщення паркінгів під стадіонами шкіл.

За словами Свистунова, було проведено глибокий аналіз наявної забудови, визначено місця, які задовольняють вимогам щодо часу та безбар'єрності.

В ядрі кожного житлового району є школа зі стадіоном. На сьогодні використання підземного простору під стадіонами, зокрема для укриття, суперечить багатьом будівельним нормам. Однак ми розуміємо, що технічно це можливо", - сказав Свистунов.

Концепція дозволяє вирішити питання швидкої, протягом кількох хвилин, доступності дітей та мешканців прилеглих будинків.

Він нагадав, що наразі у столиці укриття мають близько 75% шкіл та трохи більше 60% дитсадків.

"У школах записано близько 300 тис. учнів, є ще близько 70 тис. співробітників, а ємність укриттів лише 156 тис. Тому з 1 вересня школи обрали міксовий формат чи працюють у кілька змін. Йдеться про укриття, бомбосховищ практично немає. А варіант, який ми зараз пропонуємо – повноцінне бомбосховище, здатне витримати пряме влучення, має два виходи, оснащене автономним забезпеченням енергії, запасами води тощо. І з кожною атакою питання якнайшвидшого забезпечення мешканців бомбосховищами стає дедалі гострішим", - каже Свистунов.

Водночас створення багаторівневого підземного простору дозволить звільнити двори від машин, на верхніх рівнях організувавши паркінг, а на найнижчому, найбезпечнішому – укриття, до якого спускаються в ліфтах.

"Діти зі шкіл та садків потрапляють сюди насамперед. В'їзд машин на паркінг та пішохідні потоки розведено. Для кожного мікрорайону розраховуватиметься ємність споруди, виходячи з наявної кількості автомобілів, тому навантаження на транспорт не збільшиться", - повідомив Свистунов.

За його словами, вже триває робота з головами районів, які оцінюють потребу та наявні можливі місця.

"Надходять пропозиції від глав районів щодо потенційних місць для пілотних проєктів. Голова району розуміє, скільки у цьому мікрорайоні людей. Може виявитися, що у чотирирівневій конструкції необхідно під сховища віддавати не один, а два рівні. Наразі триває етап опрацювання ідеї. Концепція схвалена, тепер ми маємо формувати звернення до профільного міністерства, вносити зміни до будівельних норм. Доки немає нових ДСП, не можна розпочинати процедуру проєктування. Але можна прораховувати та працювати у цьому напрямі", - повідомив Свистунов.

За його оцінками, на одному рівні створеного під стадіоном простору можна створити бомбосховище для 2,5-3 тис. осіб.

Окрім варіанта розміщення районного притулку під шкільними стадіонами, обговорюється також створення таких просторів під дорогами та розв'язками.

"Цей варіант ніхто не відкидає, але дорога – це, зокрема, магістралі мереж. Будь-який коридор червоних ліній – це мережі, тобто реалізація проекту подорожчає, це складніше та довше. І також потребує зміни будівельних норм", - сказав Свистунов.

Головний архітектор Києва додав, що створити такі багатофункціональні простори сучасні технології дозволяють робити швидко протягом кількох місяців.

Фото: Юрій Ферендович