Унаслідок обстрілів Миколаєва є влучення в колишній авторинок

Унаслідок ранкових обстрілів Миколаєва та прилеглих населених пунктів зафіксовано влучення в колишній авторинок, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Результат ранкового обстрілу Миколаєва та області. Російські терористи випустили декілька ракет із зенітно ракетних комплексів С-300. Обстріляли місто та прилеглі населені пункти. Зафіксовано влучання в колишній авторинок. Жертв немає", - написав він у телеграм-каналі.