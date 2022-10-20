Події

12:39 20.10.2022

Унаслідок обстрілів Миколаєва є влучення в колишній авторинок

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Унаслідок ранкових обстрілів Миколаєва та прилеглих населених пунктів зафіксовано влучення в колишній авторинок, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Результат ранкового обстрілу Миколаєва та області. Російські терористи випустили декілька ракет із зенітно ракетних комплексів С-300. Обстріляли місто та прилеглі населені пункти. Зафіксовано влучання в колишній авторинок. Жертв немає", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #миколаїв

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