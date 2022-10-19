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21:32 19.10.2022

В ОП зустрілися з єврокомісаром Ленарчичем

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В ОП зустрілися з єврокомісаром Ленарчичем

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із прибулим європейським комісаром з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янезом Ленарчичем, повідомляє пресслужба президента України.

Зазначається, що на початку розмови Єрмак подякував Ленарчичу за візит до України у напружений період, коли вона зазнає масованих атак ракетами та безпілотниками з боку РФ. Глава ОП зазначив, що українці так живуть уже вісім місяців.

"Цей візит є потужним сигналом вашої підтримки та допомоги Україні. Ми й далі рухаємося до перемоги й робимо для цього все можливе. І для нас, звичайно, надважливим є збереження життів наших людей", – наголосив керівник Офісу президента.

Він також наголосив, що українці завжди пам'ятатимуть ставлення європейської спільноти, громадян країн Європейського Союзу у цей складний для Української держави час.

"Сьогодні ми вважаємо ЄС фактично нашим домом, тому що Україна отримала статус кандидата і, сподіваємося, у найближчому майбутньому стане членом Євросоюзу", - сказав він.

Окрему увагу єврокомісара було привернуто до разючих масштабів воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які вимагають рішучих дій від усіх організацій, що опікуються дотриманням норм міжнародного гуманітарного права та захистом прав людини.

"У зв’язку з невиконанням Міжнародним комітетом Червоного Хреста свого мандата Андрій Єрмак закликав до активніших кроків з боку інших міжнародних організацій, зокрема Європейського Союзу, для допомоги у звільненні українських військовополонених", - повідомляють у ОП.

У свою чергу Янез Ленарчич запевнив, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку Європейської комісії, серед іншого – на продовження "безпрецедентної допомоги в тих напрямах, які є сферою відповідальності єврокомісара з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями".

Ленарчич також нагадав про підтримку, надану Україні, та про плани подальшої допомоги з урахуванням "усіх масштабних викликів, з якими стикається Україна".

"Зокрема, він звернув увагу на важливість допомоги українцям у холодну пору року, коли обстріл критичної інфраструктури загрожує нормальній життєдіяльності", - підсумували в Офісі глави держави.

Крім того, президент України Володимир Зеленський у телеграмі повідомив про нагородження Ленарчича державною нагородою та подякував йому за "безпрецедентні обсяги гуманітарної допомоги", наданої Європейським Союзом українському народу. Зеленський вручив нагороду, відео церемонії оприлюднено у телеграмі.

 

 

 

Теги: #звільнення #заклик #полонені #єрмак

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