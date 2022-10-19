Події

18:07 19.10.2022

У Дарницькому районі Києва повністю відновлено електропостачання

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У Дарницькому районі Києва повністю відновлено електропостачання

Енергетики ДТЕК "Київські електромережі" ліквідували порушення у мережах, через яке сталося аварійне відключення електропостачання мешканців Дарницького району, причиною якого стала аварія на одному з об'єктів силового трансформатора.

Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, світло повернули до будинків близько 40 тисяч сімей.

"Енергетики закликають мешканців споживати електроенергію помірно - вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії в пікові години: з 6:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торговельних центрів.

Теги: #електропостачання #дарницкий

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