Окупанти обстріляли Бурштинську ТЕС, виникла пожежа - голова Івано-Франківської ОВА

Російські окупанти в середу завдали ракетного удару по Бурштинській ТЕС, унаслідок чого на станції виникла пожежа, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Сьогодні наша область знову зазнала ракетних обстрілів. Маємо влучання по Бурштинській ТЕС, унаслідок якого виникла пожежа. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Дякую Богу, жертв немає. Вкотре прошу реагувати на сигнали повітряної небезпеки", - сказала вона у відеозверненні у телеграмі.

Онищук нагадала, що дорогу в районі Буртишнської ТЕС перекрито, організовано об'їзд прилеглими селами.

Також голова ОВА заявила, що завдяки тому, що раніше громадяни відреагували на заклик влади щодо економії електроенергії, в області вже вдалося знизити рівень споживання електрики на 15%. "Але наразі потрібно продовжити економне споживання електрики. Прошу кожного обмежити використання електричних приладів, які споживають багато енергії, з 17 до 23 години", - наголосила вона.