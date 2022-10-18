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10:49 18.10.2022

Кабмін створив Координаційний центр забезпечення сил безпеки і оборони України

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Кабмін створив Координаційний центр забезпечення сил безпеки і оборони України

Кабінет Міністрів створив Координаційний центр забезпечення сил безпеки і оборони України.

Зокрема, згідно з постановою №1176 від 14 жовтня, уряд створив Координаційний центр забезпечення сил безпеки і оборони України, який є тимчасовим консультативно-дорадчим органом уряду, створеним з метою узгодження дій державних органів, установ та організацій щодо забезпечення сил безпеки і оборони.

Основними завданнями Координаційного центру є:

  • сприяння здійсненню узгоджених дій держорганів, установ та організацій щодо забезпечення сил безпеки та оборони;
  • систематизація відомостей про потреби сил безпеки та оборони;
  • підготовка пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов'язаних із забезпеченням сил безпеки та оборони озброєнням, військовою технікою та іншим майном, роботами та послугами у період дії воєнного стану;
  • сприяння координації заходів, пов'язаних із забезпеченням сил безпеки та оборони;
  • проведення моніторингу обсягу та рівня матеріально-технічного забезпечення сил безпеки та оборони;
  • сприяння співпраці державних органів із офіційними представниками іноземних держав з питань формування запитів із української сторони з метою залучення матеріально-технічної допомоги для потреб сил безпеки та оборони України.

Головою Координаційного центру визначено заступника міністра оборони, заступником голови Координаційного центру - заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Теги: #безпека #коордцентр #сили

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