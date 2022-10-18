Кабмін створив Координаційний центр забезпечення сил безпеки і оборони України

Кабінет Міністрів створив Координаційний центр забезпечення сил безпеки і оборони України.

Зокрема, згідно з постановою №1176 від 14 жовтня, уряд створив Координаційний центр забезпечення сил безпеки і оборони України, який є тимчасовим консультативно-дорадчим органом уряду, створеним з метою узгодження дій державних органів, установ та організацій щодо забезпечення сил безпеки і оборони.

Основними завданнями Координаційного центру є:

сприяння здійсненню узгоджених дій держорганів, установ та організацій щодо забезпечення сил безпеки та оборони;

систематизація відомостей про потреби сил безпеки та оборони;

підготовка пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов'язаних із забезпеченням сил безпеки та оборони озброєнням, військовою технікою та іншим майном, роботами та послугами у період дії воєнного стану;

сприяння координації заходів, пов'язаних із забезпеченням сил безпеки та оборони;

проведення моніторингу обсягу та рівня матеріально-технічного забезпечення сил безпеки та оборони;

сприяння співпраці державних органів із офіційними представниками іноземних держав з питань формування запитів із української сторони з метою залучення матеріально-технічної допомоги для потреб сил безпеки та оборони України.

Головою Координаційного центру визначено заступника міністра оборони, заступником голови Координаційного центру - заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.