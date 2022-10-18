У Житомирі внаслідок обстрілу немає світла та води, лікарні працюють на резервному живленні - мер

У Житомирі внаслідок завданих російськими окупантами ударів припинило роботу електро- та водопостачання, повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

"Ранок розпочався з прильотів по Житомиру. Наразі у місті немає світла та води. Лікарні - на резервному живленні. Працюємо", - написав Сухомлин у фейсбуці.

Він наголосив, що у місті триває повітряна тривога.

Інформація про постраждалих та пошкодження буде надана пізніше.