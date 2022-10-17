Унаслідок обстрілу Роменського району російськими окупантами троє людей загинули, ще дев'ятеро поранені – голова Сумської ОВА

Щонайменше три особи загинули та ще дев'ятеро дістали поранень унаслідок ракетного обстрілу Роменського району Сумської області, скоєного російськими окупантами у понеділок уранці, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"О 5:20 ранку три російські ракети прилетіли в об'єкт цивільної інфраструктури. Щонайменше троє людей загинуло. Дев'ять - поранені", - написав Живицький у телеграмі.

За його словами, під завалами об'єкту все ще перебувають люди.

"На Сумщині від електропостачання відключені 1 625 абонентів. Прохання до вас щодо економії споживання електроенергії у години пікового навантаження (8-11 ранку та 17-22 вечора) лишається актуальним", - підсумував він.