У Харкові почали опалювати медустанови

У Харкові розпочався опалювальний сезон, до медичних закладів міста подали тепло.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

"У житлових будинках опалення включать, коли будуть відповідні погодні умови", - йдеться у повідомленні.

За словами Терехова, КП "Харківські теплові мережі" і "Харківводоканал" ретельно підготувалися до опалювального сезону, що починається.

"Ми переклали практично 200 км магістральних трубопроводів, підготували котельні. Цей опалювальний сезон буде вкрай складним, і це не залежить, на жаль, від нас. Російський агресор цілеспрямовано розбиває інфраструктуру. Ми робитимемо все можливе і часом неможливе, щоб його пройти, щоб у людей у будинках було тепло. У нас є газ, необхідні обсяги закуплені", - сказав Терехов.