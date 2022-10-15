Україна відновила резервне електропостачання окупованої росіянами ЗАЕС

Українським інженерам вдалося відновити резервне живлення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яке стало надзвичайно необхідним після того, як станція двічі за останній тиждень втрачала повний доступ до зовнішньої електроенергії, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Маріано Гроссі.

"Наявність резервної зовнішньої електроенергії через розподільний пристрій сусідньої теплоелектростанції забезпечує найбільшу атомну електростанцію в Європі буфером, якщо підключення до її останньої діючої лінії електропередач 750 кВ буде знову перервано", - сказав генеральний директор МАГАТЕ, слова якого наведено в оновленні щодо України на сайті агентства у п'ятницю пізно ввечері.

Водночас у повідомленні зазначається, що за останні дні було відремонтовано дві резервні лінії електропередач ЗАЕС, які з'єднують її з розподільчими пунктами теплоелектростанції (Запорізька ТЕС – ЕР).

"Працюючи в дуже складних умовах, експлуатаційний персонал ЗАЕС робить усе можливе, щоб підтримати складну ситуацію з електропостачанням. Відновлення резервного джерела живлення є позитивним кроком, попри те, що загальна ситуація з ядерною безпекою залишається нестабільною", – зазначив Гроссі.

У МАГАТЕ уточнили, що до захоплення російськими окупантами ЗАЕС мала доступ до чотирьох високовольтних ліній електропередач, три з них були пошкоджені під час бойових дій. Резервні лінії електропередач, що забезпечують непрямий доступ до електромережі, також було відключено останніми тижнями.

Водночас присутня на ЗАЕС команда МАГАТЕ повідомила, що подальші підготовчі дії щодо перезапуску реакторного блоку №5 тривають, очікується також, що робота з перезапуску блоку №6 розпочнеться завтра.

Крім того, ЗАЕС отримала додаткові постачання пального для своїх 20 дизель-генераторів: п'ять вантажівок прибули із Запоріжжя, а дві – з території, контрольованої Росією, повідомила команда МАГАТЕ.

Наразі ЗАЕС має пальне для роботи дизель-генераторів щонайменше на десять днів, уточнили в МАГАТЕ.

Там також зазначили, що гендиректор агентства останніми тижнями взяв участь у консультаціях на високому рівні з Україною та Росією, спрямованих на якнайшвидше узгодження та запровадження захисної зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС, наголошуючи, що це терміново необхідно для запобігання ядерній аварії.

"Консультації тривають", - запевнили в МАГАТЕ.

Як повідомлялося, 12 жовтня зовнішнє електропостачання на Запорізькій АЕС, яка отримувала ресурс протягом декількох днів від дизель-генераторів, було відновлено.

Раніше НАЕК "Енергоатом" повідомила, що внаслідок ракетного обстрілу російськими військами о 08:59 12 жовтня було пошкоджено підстанцію "Дніпровська" у Дніпропетровській області, що спричинило аварійне відключення лінії зв'язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська та знеструмлення Запорізької АЕС.

Лінія зв'язку 750 кВ ЗАЕС - Дніпровська на той момент була єдиною, що зв'язує ЗАЕС з енергосистемою України. Решта – і основні, і резервні - пошкоджені російськими ракетними ударами.

Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Наразі станція не виробляє електроенергію: 11 вересня було зупинено останній реактор.