Інтерфакс-Україна

Економіка

13:48 22.03.2025

СЕС з настанням весни будуть суттєво впливати на ціни на е/е у напрямку їх зниження – ексміністерка енергетики

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СЕС з настанням весни будуть суттєво впливати на ціни на е/е у напрямку їх зниження – ексміністерка енергетики

З настанням весняної сонячної погоди значно збільшилося виробництво електроенергії на сонячних електростанціях, що буде у подальшому суттєво впливати на ціни на е/е у напрямку їх зниження, вважає ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"З весняною сонячною погодою значно зростає генерація електроенергії СЕС. Нагадую, що їх встановлена потужність складає більше 8000 МВт! Це буде суттєво впливати на ціни на ринку електроенергії", - написала вона у Facebook 21 березня.

За даними Буславець, ціновий індекс електричної енергії базового навантаження BASE на ринку на добу наперед (РДН) в Україні з початком березня знизився на 13% у порівнянні з лютим і становить в середньому 5 122 грн/МВт*год.

Як додала ексміністерка, виробництво електроенергії із відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) сезонно зросло внаслідок збільшення світового дня і сонячної погоди. При цьому НЕК "Укренерго" регулює баланс виробництва і споживання в енергосистемі через обмеження ВДЕ з нарахуванням компенсації по "зеленому" тарифу, збільшуючи борги перед ВДЕ-генерацією.

Як повідомлялося, у період з 7 по 9 березня цього року генерувальна потужність сонячних електростанцій досягала 3-3,5 ГВт, при цьому обмеження потужності ВДЕ-генерації 9 березня становило близько 2 ГВт.

За інформацією голови енергокомітету Верховної Ради Андрія Геруса, загальна вартість компенсаційних виплат виробникам електроенергії із ВДЕ, які працюють за "зеленим" тарифом, внаслідок диспетчерських обмежень в умовах профіциту е/е у денні години, з 1 квітня по 1 жовтня 2024 року склала 954 млн грн. Він зазначив, що за результатами 2025 р. величина відповідних компенсацій виробникам вже може перевищити 1 млрд грн, оскільки проблема небалансів у енергосистемі внаслідок перевиробництва електроенергії СЕС в денні години поглиблюється.

Зі свого боку, як пояснив очільник "Укренерго" Олексій Брехт, проблема профіциту е/е СЕС в денні години може вирішуватися шляхом управління попитом і створення нових цінових сигналів для споживачів, розбудови міждержавних коннекторів і збільшення імпорту, а також будівництва установок зберігання енергії (УЗЕ), які дозволять частково перенести енергію СЕС з денних на вечірні пікові години.

Своєю чергою, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко вважає за необхідне ввести сезонний підхід у регулюванні граничних цін (price caps) на спотовому ринку електроенергії України з метою розширення їх діапазону у літній період. На його думку, на літо прайс-кепи варто переглянути і розширити коридори з допуском мінусових цін в години максимального профіциту та суттєвим підняттям прайс-кепів у вечірні години для того, щоб сформувати на період, коли ринок гостро незбалансований, правильні цінові сигнали.

Водночас, як зазначив Герус, наразі ситуація з price caps на ринку, коли в денні профіцитні години ціни на спотовому ринку в Україні вищі, ніж в сусідніх європейських країнах, а у вечірні години дефіциту нижчі, не є ринковою і не створює об'єктивних цінових сигналів для виробників.

Теги: #прогноз #електроенергія #сес

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