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18:51 14.10.2022

Окупанти втратили в районі Хлібодарівки, Токмака і Токарівки до 150 осіб загиблими та майже 100 пораненими

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Окупанти втратили в районі Хлібодарівки, Токмака і Токарівки до 150 осіб загиблими та майже 100 пораненими

У Генеральному штабі України підтвердили знищення великої кількості особового складу противника за попередні дні на півдні України.

"В результаті ефективних дій Сил оборони в районах населених пунктів Хлібодарівка Донецької області, Токмак Запорізької області та Токарівка Херсонської області, окупанти втратили до 150 осіб загиблими та близько 100 – пораненими. Також знищено 3 комплекси С-300 та до 10 одиниць іншого озброєння та військової техніки", - йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00, оприлюдненій на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці у п'ятницю.

За попередньою інформацією, в районі залізничної станції у місті Антрацит Луганської області українські військові знищили значну частину озброєння та військової техніки російських окупантів, які ті перевозили залізничним транспортом. "Кількість та характер пошкоджень уточнюються", - йдеться у зведенні.

Протягом цієї доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також одного зенітного ракетного комплексу противника.

Ракетні війська та артилерія вразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів і три склади з боєприпасами.

У Генштабі також розповіли, що у тимчасово зайнятому місті Херсоні окупанти вилучили з місцевого річкового порту 13 із 15 плавзасобів баржевого типу для перевезення особового складу і техніки через Дніпро.

"Керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати допомогу Російській Федерації для здійснення військової агресії на території України. Так, за наявною інформацією, черговий ешелон з озброєнням, військовою технікою та боєприпасами прибув з Гомеля на тимчасово окуповану територію АР Крим", - ідеться у зведенні.

Теги: #рф #війна #втрати

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